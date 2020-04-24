Министр инфраструктуры: планировать отпуск на вторую половину лета реалистично

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает, что украинцам реалистично планировать отдых на вторую половину лета.

Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

«Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть, кривая заболеваний не растёт», — сказал министр.

По его прогнозам, возобновление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны будут открывать свои воздушные ворота, но это точно не будет до майских праздников.

Самые популярные направления пассажирских авиаперевозок — это Турция и Египет. Восстановление авиасообщения с Украиной будет зависеть в том числе и от того, как будут действовать именно они.

Если Украина пройдёт эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелётов раньше международных. Внутреннее авиационное сообщение, по его прогнозу, может начать работу уже в июне.

По мнению Криклия, общественный транспорт в Украине может начать работать со второй половины мая.

«Это мои личные прогнозы», — заметил министр, подчеркнув, что возобновление работы общественного транспорта зависит исключительно от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в стране.

По словам Криклия, в Украине в первую очередь будет восстановлено внутреннее пассажирское сообщение.

«Начнём с пригородного транспорта, который довозит людей в города, на промышленные объекты. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне. Понятно, что когда в один вагон электрички утром втиснутся 60 пассажиров , то о какой социальной дистанции может идти речь», — сказал Криклий.

«Нам точно придётся забыть о междугородных перевозках с набитыми пассажирами салонами», — считает чиновник.

Министр также предполагает, что придётся говорить с работодателями, чтобы люди выходили на работу в разное время и так же в разное возвращались.

Как сообщала Одесса News, в Украине продлено действие карантина по 11 мая включительно.