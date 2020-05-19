Власти Одессы не советуют посещать стоматологов

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины для обеспечения стоматологической медицинской помощью населения Одессы возобновлена работа городских стоматологических поликлиник, однако власти рекомендуют обращаться к их помощи только в крайних случаях.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В городских стоматполиклиниках Одессы обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических мер по предотвращению распространения COVID-19. Посетителям измеряют температуру с помощью бесконтактного термометра, врачи используют защитные маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Однако, одесситов просят проявить ответственное отношение к своему здоровью и обращаться за стоматологической помощью в ситуациях, когда она не может быть отложена до времени окончания карантина. При наличии симптомов респираторной инфекции не следует посещать лечебное учреждение, нужно остаться на самоизоляции дома и позвонить своему семейному врачу.

Указываются также адреса и номера телефонов регистратур функционирующих городских стоматполиклиник Одессы:

Городская стоматологическая поликлиника №1

Стоматологическое и ортопедическое отделение №1 — ул. Сегедская, 17. Тел. 63-02-62.

Стоматологическое и ортопедическое отделение №2 — Приморский б-р, 6. Тел. 722-39-43.

Стоматологическое отделение №3 — ул. Спиридоновская, 26. Тел. 796-98-21.

Детское отделение №1 — ул. Степовая, 15. Тел. 732-22-80, 733-61-38.

Детское отделение №2 — ул. Дегтярная, 17. Тел. 726-98-20.

Городская стоматологическая поликлиника №3

Стоматологическое отделение — Люстдорфская дор., 86-а. Тел. 766-02-44.

Детское отделение №1 — ул. Академика Филатова, 60. Тел. 767-57-47

Детское отделение №2 — ул. Академика Королева, 60. Тел. 747-09-16

Городская стоматологическая поликлиника №4

Стоматологическое отделение №1 — ул. Прохоровская, 43. Тел. 737-82-85.

Ортопедическое отделение №1 — ул. Прохоровская, 30. Тел. 700-21-14.

Стоматологическое отделение №2, ортопедические отделения №2 и 3 — ул. Академика Вильямса, 46/2. Тел. 700-48-85.

Городская стоматологическая поликлиника №5

Терапевтическое отделение №1 — ул. Академика Заболотного, 27. Тел. 755-24-43.

Терапевтическое отделение №2 — ул. Атамана Головатого, 39. Тел. 783-31-30.

Детское отделение №1 — ул. Атамана Головатого, 26/28. Тел. 793-13-31.

Детское отделение №2 — пр-т Добровольского, 63-а. Тел. 758-58-81.

Неотложная стоматологическая помощь оказывается ежедневно круглосуточно по адресам:

Люстдорфская дор., 86-а — городская стоматполиклиника №3;

ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.

Как сообщала Одесса News, состоянием на утро 19 мая в Одесской области насчитывалось 784 случая заболевания коронавирусом, лишь 80 — выздоровели.