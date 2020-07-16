Рестораторы Одессы вышли на акцию протеста

Несколько сотен сотрудников ресторанов Одессы собрались вечером 15 июля на Приморском бульваре на акцию протеста.

Они требовали отменить решение городских властей об ограничении работы ресторанных заведений до 23:00, — сообщает УСИ.

Одним из лозунгов акции стала фраза: «Вчера они ограничили работу заведений до 23:00, а завтра запретят работать после 18:00». Протестанты стояли с лозунгами «Мы приехали не за комендантским часом», «Господи, да оставьте уже рестораны в покое» и др.



«Это очень глупое решение. У нас есть ночная и дневная смена работников. А теперь ночная должна быть уволена», — с возмущением сказал один из участников митинга.

События, которые сейчас происходят по всей Украине, особенно бьют по курортным городам, таким как Одесса, — рассказал председатель Союза Южноукраинских рестораторов Дмитрий Бун.

Работники ресторанов установили на Приморском бульваре пустые стулья, символизирующие заведения без посетителей.

Параллельно с акцией рестораторов под стены мэрии вышла группа людей с плакатами в поддержку ограничений.

Как сообщала Одесса News, городская комиссия по ТЭБ и ЧС, которую возглавляет мэр Геннадий Труханов, ограничила в Одессе работу заведений и клубов до 23.00.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый встретился 14 июля с представителями ресторанного бизнеса Одесской области, Было решено передать совместное с предпринимателями обращение в Кабмин и Офис Президента об отмене ограничения в работе после 23:00.

Фото и видео: УСИ