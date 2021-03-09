Фаны одесского праворадикала не дали Зеленскому спокойно отпраздновать 8 Марта

8 марта под государственной дачей Президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе состоялась акция в поддержку одесского праворадикала Сергея Стерненко, осуждённого по делу о похищении человека, а также Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает «Левый берег».

Отмечается, что участники акции у забора дачи зажгли файеры, заклеили ограждение листовками с призывами освободить Стерненко и Антоненко. У въезда они намалевали краской надпись «Свободу Стерненко и Антоненко».

«Хоть Зеленский и его окружение сами признают, что наша судебная система доказала свою непригодность, они не делают ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в тюрьму. 8 марта мы едем напомнить об этом Президенту к нему на государственную дачу. Потому Справедливость Стерненко — справедливость всем», — отметили протестанты.

Сторонники Стерненко создали свою страницу в Facebook под названием «Молчание держит за решёткой».

Как сообщала Одесса News, 23 февраля Приморский райсуд Одессы признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в похищении жителя Лиманского района Сергея Щербича, в разбое и незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 246, 187 и 263 Уголовного кодекса Украины). Суд назначил Стерненко и Демчуку наказание в виде 7 лет и 3 месяцев лишения свободы с конфискацией половины имущества.

12 декабря 2019 г. министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений по делу о гибели журналиста Павла Шеремета врачу и волонтёру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугар и ветерану АТО Андрею Антоненко. В сентябре 2020 г. обвинительный акт в отношении них направили в суд. Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Фото: Левый берег

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod