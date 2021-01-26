Протесты одесских моряков: Мы не можем получить работу без взятки

25 января в Одессе и некоторых других приморских городах Украины вышли на акции протеста моряки.

По словам организаторов протестной акции — «Украинского объединения моряков», протестующие возмущены коррупцией при дипломировании. Вместе с ними на акцию вышли представители Портофлота, которым также не дают возможность получить необходимые документы и устраивают массовые увольнения.

В мирной акции участвовало около сотни человек, требуя от руководства страны отправить в отставку министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

«На сегодняшний день моряк не может получить ни один документ без взятки. Такая ситуация сложилась из-за заинтересованных лиц, которые получают по 6 миллионов в месяц. Их цель — уничтожить морскую отрасль в Украине», — заявила организатор акции Кристина Король.

Возмущённые коррупцией моряки частично перекрыли трассу Одесса—Киев возле поста Дачное, оставив свободной одну полосу — ту, где находится весовой контроль. Силовики не препятствовали проведению акции.

Завершили акцию походом к зданию Одесской облгосадминистрации, где пытались вызвать на разговор председателя ООГА Сергея Гриневецкого. Вместо него к протестующим вышла депутат облсовета Светлана Фабрикант и сказала, что она, будучи председателам фонда «Ассоль», находится в курсе проблемы и тоже готовит своё обращение к Президенту Зеленскому — «письмо, я имею ввиду, подготовленное уже со всеми выкладками, данными и со всем, что нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию и вам не пришлось платить эти сумасшедшие деньги и в общем подвергаться тому, чему вы подвергаетесь сегодня», — добавила советник Гриневецкого.

После разговора с протестующими, по инициативе Фабрикант, была оперативно создана инициативная группа, члены которой отправились в её кабинет для завершения работы над текстом обращения.

Как сообщала Одесса News, 27 ноября 2020 года на территории ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) прошёл митинг с требованием не допустить передачи флота этой государственной компании венгерской фирме Bisness Shipping Company (BSC).

Фото: ТАЙМЕР

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