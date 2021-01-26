Сегодня утром горела одесская больница «Водников»

26 января в 5:28 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в больнице «Водников» КУ «Одесский областной клинический медицинский центр».

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, подразделения службы были автоматически направлены по повышенному номеру вызова.

По прибытию к больнице первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло загорание в подсобном помещении на 2-м этаже лечебного корпуса. Спасатели ликвидировали пожар в 5:41 на площади 1 кв. м. и освободили помещение от задымления.



Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 37 человек личного состава и 9 единиц пожарно-спасательной техники.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области 23 января около 22 часов произошли 2 пожара — в городе Южный на туристической базе «Черкащанка» и в селе Сычавка Лиманского района на турбазе «Южная».

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области