В Одесской области в одно и то же вечернее время загорелись 2 турбазы

В Одесской области 23 января около 22 часов произошли 2 пожара — в городе Южный на туристической базе «Черкащанка» и в селе Сычавка Лиманского района на турбазе «Южная».



Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и телеграмм-канал «Одесса INFO».

Борьба с огнём в Южном продолжается до сих пор.



Пока информации о жертвах или пострадавших нет.

Пожарные машины с проблемами добирались до места инцидента: во время подъезда к туристической базе они увязли в грязи.

Отмечается, что добраться до места пожара и обеспечить бесперебойную подачу воды пожарникам всё же удалось.

Тушение пожара продолжается.



23 января вечером в ГСЧС пришло сообщение о пожаре на территории недействующей базы отдыха «Южная» в с. Сычавка Лиманского района. Вследствие пожара сгорели 9 деревянных домиков. Обошлось без человеческих жертв.

Как сообщала Одесса News, в январе в Одессе по ул. Посмитного, 10/12 произошёл пожар в гостиничном комплексе Аrcadia Аpartments.