В Овидиополе — резонансный пожар с трупом

21 февраля в посёлке Овидиополь Одесского района, на улице Маяковского, произошёл пожар в заброшенном здании.

Подробности сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие спасатели ликвидировали горевшее имущество и кровать на площади 5 м2.

«Во время тушения пожара обнаружен погибший гражданин, 1997 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали 5 спасателей от ГСЧС и 3 — от пожарной команды «Великодолинское».

Одесса News информировала о том, как спасатели в Одесском районе в феврале 2024 года вытащили из глубокого колодца тело погибшего мужчины.

Фото: иллюстративное

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