В Одессе ночью горела пятиэтажка, трое погибших

В ночь на понедельник, 3 февраля, в Одессе произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«3 февраля в 04 час. 23 мин. в Суворовском районе г.Одесса в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, в результате которого погибли трое человек. В 04 час. 52 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 м2», — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в январе этого года в Одесской области пожары унесли жизни тринадцати жителей региона — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского районов, в Черноморске, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы.