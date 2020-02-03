Более 10 работ украдены в Стокгольмской артгалерее

С выставки, проходившей в галерее Couleur в Стокгольме (Швеция), похитили более десятка бронзовых скульптур и гравюр Сальвадора Дали.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Aftonbladet.

Отмечается, что преступники проникли в галерею ночью. «Охрана обнаружила пропажу около четырёх утра. Полиция ищет двоих человек, уехавших от галереи на автомобиле «Ауди». Подозреваемых пока не задержали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая из украденных работ стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон (19-47 тысяч евро).

Ущерб оценён на общую сумму — до четырех миллионов крон (280-380 тысяч евро).

Как сообщала Одесса News, в августе 2018 года в городе Стренгнес, недалеко от Стокгольма, грабители похитили в церкви несколько старинных символов королевской власти и скрылись на моторной лодке.