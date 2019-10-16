В Сан-Франциско за 32 секунды похитили картину Дали

Неизвестное лицо за 32 секунды похитило из галереи Dennis Rae Fine Art в Сан-Франциско картину Сальвадора Дали «Жираф в огне» стоимостью $20 тысяч.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на АВС7.

«Мужчине в голубой футболке и шапке понадобилось всего 32 секунды, чтобы зайти в художественную галерею в Сан-Франциско и выйти на улицу с гравюрой Сальвадора Дали за $20 тысяч в правой руке. Это преступление было зафиксировано многочисленными камерами наблюдения», — говорится в сообщении.

В галерее проходила выставка произведений испанских сюрреалистов, среди которых была и работа Дали, созданная в 1966-1967 годах под влиянием творчества Пабло Пикассо.