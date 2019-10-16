В Одесской области впервые в Украине запустили морской трансшипмент

Порт частного стивидорного оператора ТИС («Трансинвестсервис, Одесская область) принял первое судно еженедельного фидерного сервиса по маршруту ТИС-Поти.

Об этом сообщили в пресс-службе ТИС.

«Через Украину начал ходить морской трансшипмент. 15 октября 2019 года порт ТИС принял первое судно еженедельного фидерного сервиса по маршруту ТИС-Поти. Комплексное логистическое решение позволит Украине подтвердить свой статус на мировой карте морских перевозок», — говорится в сообщении.

Совладелец Контейнерного терминала ТИС Егор Гребенников отметил, что для терминала, как и для транспортной отрасли Украины, появление нового фидерного сервиса имеет стратегическое значение.

«Новый фидерный сервис станет недостающим звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута, он открывает перед грузовладельцами совершенно другие возможности», – подчеркнул он.

Схема трансшипмента предполагает, что магистральные суда больших контейнерных сервисов оставляют транзитные грузы в промежуточных глубоководных портах, а позже их забирают и развозят по портам региона суда меньшего размера, так называемые «фидеры». Таким образом, грузовладельцы и получатели грузов, которые работают через порты, куда нет заходов магистральных судов, получают доступ к глобальной сети контейнерных маршрутов.

В ТИС отмечают, что фидерный сервис прокладывает новый морской торговый маршрут, который быстрее, удобнее и выгоднее для грузовладельцев Европы и Украины, стран Кавказа (Грузия, Армения, Азербайджан) и Средней Азии (Казахстан, Туркменистан, Узбекистан).

«Грузы, которые попадут в Украину с этим сервисом, никогда ранее не заходили в нашу страну а новый грузопоток означает дополнительные налоговые поступления и возникновение новых рабочих мест. Географическое расположение Украины даёт нашей стране уникальный транзитный потенциал, и трансшипмент даёт возможность его реализовать», — отмечается в сообщении.

Фидерное судно, которое будет еженедельно ходить по маршруту ТИС-Поти-ТИС, вмещает 1100 TEU. Из ТИС в Поти будут доставляться как транзитные контейнеры, перегруженные с морских судов океанского сервиса линии заграничного плавания Ecumed компании MAERSK для стран Кавказа и Средней Азии, так и товары, которые прибывают в ТИС по суше, а из порта Поти в ТИС будут ходить контейнеры с грузами для Украины и Европы.

ТИС – крупнейший морской транспортный узел в Украине. Оперирует пятью высокотехнологичными морскими терминалами. Около 700 судозаходов в год связывают ТИС с более чем 1500 портами по всему миру. В 2018 году ТИС обработал 25,6 млн тонн грузов.

Фото: ТИС