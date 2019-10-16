Вам нужны разумные цены на услуги хостинга, обращайтесь — CITYHOST

Размещая первый клиентский сайт на своих серверах в 2005 году, создатели CITYHOST твёрдо решили, что станут самым инновационным и, при этом, недорогим хостером. Время показало, что они добились этой цели. Интеллектуальная система мониторинга и уникальная архитектура серверов позволяют заметно снизить цены на услуги хостинга для клиентов CITYHOST без ущерба для скорости сайтов и их работы без сбоев.
Ещё одна инновация, которую внедрили на https://cityhost.ua/ одними из первых в Украине – надёжная защита паролей FTP-аккаунтов и популярных CMS от взлома. Эвристический анализ, который лежит в основе антивирусного ПО на серверах CITYHOST, обнаруживает даже неизвестные вредоносы.
Здесь можно купить надёжный хостинг сайтов на SSD дисках, а для крупных проектов — арендовать виртуальные и выделенные серверы. Также CITYHOST является официальным регистратором доменов и SMS-провайдером. Для удобства пользования клиентов разработана собственная панель управления — вмещая в себя широкий функционал, она остаётся достаточно простой и интуитивно понятной.
Клиенты CITYHOST — веб разработчики и digital агентства, которые создают и администрируют сайты своих заказчиков; владельцы больших и маленьких интернет проектов; реселлеры, которые зарабатывают по партнёрской программе CITYHOST. Большинство пользователей работают с ними уже много лет и советуют их услуги своим знакомым за хорошее качество и вполне доступную цену.
ПРЕИМУЩЕСТВА ХОСТИНГ ПРОВАЙДЕРА CITYHOST:
- Поддержка PHP и MySQL
- Панель управления собственной разработки + ISPManager
- Брендовое оборудование Dell, HP, CISCO, Intel, Supermicro и др.
- Интеллектуальная система мониторинга состояния серверов
- Защита от кражи паролей FTP
- Защита от подбора паролей к административной части CMS
- Продвинутая система антивирусной защиты сайтов
- Почтовый Anti-Spam
- Автоустановщик популярных CMS
- Планировщик задач Cron
- Ежедневное резервное копирование
- Реальная круглосуточная техническая поддержка
- На ваш выбор: хостинг в Украине или Германии
- Тестовый период хостинга — 10 дней
Ваши вопросы по работе с хостингом будут обязательно решены — на помощь готова прийти квалифицированная техподдержка, которая работает для вас без выходных. И днём, и ночью ваши сайты будут онлайн, а клиенты останутся довольны – аптайм серверов CITYHOST – 99.9%.
Заказывая услуги в CityHost, вы бесплатно получаете SSL-сертификат Let’s Encrypt. С ним ваш сайт становится защищённым от утечки персональных данных и более привлекательным для поисковых систем.
Кроме того, что здесь можно недорого купить хостинг для сайта, вы становитесь участником накопительной системы скидок — чем больше вы потратили, тем больше процент скидки.