Байден признал, что плохо провёл дебаты с Трампом

Президент США Джо Байден, претендующий на новый срок, признал, что не лучшим образом провёл дебаты с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

Об этом глава Белого дома написал 28 июня в Х.

«Друзья, возможно, я не так легко хожу и не так гладко говорю, как раньше. Возможно, я не так хорошо дискутирую, как раньше. Но что я точно знаю – так это как говорить правду», – говорится в его посте.

Глава Белого дома сказал, что осознаёт свой преклонный возраст и его последствия для политической активности. Но отметил, что по-прежнему знает, «что хорошо, а что плохо», как выполнять свою работу и добиваться поставленных целей.

Он добавил, что не стал бы снова баллотироваться, если бы «не верил всем сердцем и душой», что сможет справиться с работой президента, подчеркнув, что ставки на выборах «слишком высоки».

Одесса News информировала, что 27 июня в США состоялись первые из двух запланированных дебатов основных кандидатов на выборах президента США 2024 года – действующего главы государства, демократа Джо Байдена и его предшественника, республиканца Дональда Трампа.

Как писали американские СМИ, «ужасное выступление Байдена вызвало панику среди демократов», поэтому представители Демократической партии якобы обсуждают его замену другим кандидатом.

Редколлегия New York Times 28 июня призвала Байдена не баллотироваться на новый срок, а Демократическую партию – найти нового кандидата. По мнению журналистов, Байден – уже не тот человек, который четыре года назад победил Трампа, и избиратели не могут это игнорировать.

Семья президента США Джо Байдена призвала его остаться в предвыборной гонке 2024 года. Кроме того, члены его семьи в частном порядке обсудили, следует ли уволить старших помощников после выступления Байдена на дебатах.

60-е президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.

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