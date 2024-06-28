Трамп: Украина не выиграет войну с Россией

В Атланте (США) ночью 28 июня прошли дебаты двух основных кандидатов в президенты – действующего главы государства, демократа Джо Байдена и его предшественника, республиканца Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN, пишет издание ГОРДОН.

Согласно регламенту, на который согласились представители обоих кандидатов, дебаты прошли в студии без зрителей и продлились 90 минут. Микрофон был включён только у выступающего политика, участникам нельзя использовать реквизит или заранее написанные заметки, а также контактировать с членами штабов. Оба кандидата получили только ручку, блокнот и бутылку воды.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет выиграть войну, развязанную Россией, сообщает «Суспільне».

Трамп отметил, что у Украины заканчиваются ресурсы и солдаты.

«Украина не выиграет эту войну. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с золотыми тысячелетними куполами, и всё из-за него (Байдена, — ред.) и глупых решений, которые он принял. Россия никогда бы не напала, если бы я был президентом», – заявил Трамп.

Также он подчеркнул, что когда он был президентом США, Путин не захватывал территории.

«Россия забрала много земли при Обаме, при Байдене. А при мне – нет. Путин знал, что со мной нельзя играть», – сказал кандидат в президенты США. Трамп утверждает, что Байден не сделал ничего, чтобы остановить войну.

По мнению республиканца, Путин начал вторжение в Украину в 2022 году, так как «не уважал» Байдена. Трамп считает, что Россию на нападение спровоцировал неудачный вывод войск США из Афганистана, который, по его словам, был «худшим моментом в истории Америки». «Путин посмотрел на это и сказал: «Знаете что? Думаю, мы можем начинать», – сказал Трамп.

Трамп заявил, что не согласится с требованиями Путина, который назвал единственным условием окончания войны признание Украиной оккупации своих территорий. Отвечая на вопрос модератора, принимает ли он такие условия, Трамп сказал: «Нет, эти требования неприемлемы».

«Но мы говорим о войне, которая не должна была начаться, если бы имели лидера, за которым пошли бы остальные… Сейчас он дал Украине $200 млрд. Это много денег. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с миллиардами долларов. Он лучший продавец в мире… Я не обвиняю его, но деньги, которые мы тратим на эту войну, должны были быть потрачены на то, чтобы её не было», – заявил экс-президент США.

Кроме того, республиканец заявил, что в случае избрания добьётся завершения войны до своей инаугурации в январе 2025 года.

«Я закончу эту войну переговорами между Путиным и Зеленским как избранный президент, до того как займу Белый дом 20 января 2025 года. Я это решу. Люди погибают бессмысленно, и я это закончу быстрее, чем займу офис», – сказал Трамп.

Также Дональд Трамп заявил, что политика действующего президента США привела и к атаке группировки ХАМАС на Израиль.

Трамп уверен, что Россия не напала бы на Украину во время его президентства. «Как и ХАМАС на Израиль. Знаете почему? Потому что во время моего президентства Иран был банкротом. У них не было денег на ХАМАС, у них не было денег ни на что», – сказал он.

«Вот почему не было террора во время моего президентства. Мир взорвался, когда стал Байден», – утверждает республиканец.

Байден, комментируя слова соперника, сказал, что «никогда не слышал столько глупости». «Это парень, который хочет выйти из НАТО… Наша сила заключается в наших альянсах…», – отметил президент США.

Он добавил, что Трамп во время пребывания в Белом доме не реагировал на атаки Ирана на американские военные базы и никак не помогал Украине.

Президент Джо Байден подчеркнул, что Путин – «военный преступник, который убил тысячи и тысячи человек».

«Вы должны понимать: Путин хочет восстановить советскую империю. Вы думаете, он (Трамп, — ред.) его остановит? Вы думаете, Путина можно будет остановить, если он возьмёт Украину?» – спросил он.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре 2024 года сделает угрозу начала третьей мировой войны более реальной, — заявил глава США.

Трамп, в свою очередь, также обвинил Байдена в том, что его президентство ведёт к третьей мировой войне.

«Его политика очень плоха. Его военная политика – это безумие. С ним войны никогда не закончатся. Он ведёт нас к третьей мировой войне. Ким Чен Ын, Си Цзиньпин и Путин не боятся его, не уважают его. Они не хотят вести дела с этим джентльменом», – заявил Трамп.

«Хотите третьей мировой? Позвольте ему делать то, что он хочет. Позвольте Трампу выиграть. Хотите войны? Позвольте Путину идти вперёд, взять Киев, столицу Украины, и тогда он пойдёт дальше: на Польшу, Венгрию и так далее», – ответил Байден.

Одесса News информировала, что, по словам Владимира Зеленского, вероятная договорённость кандидата в президенты США Дональда Трампа с нелегитимным президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным о завершении войны в Украине благодаря уступкам России может быть опасной не только для Украины, но и для позиции США в мире.

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