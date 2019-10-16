Аваков во Франции договаривается о совместном производстве патрульных катеров

Украина и Франция обсуждают возможность взаимного признания водительских удостоверений и совместного производства патрульных катеров для пограничников.

Об этом шла речь на встрече министра внутренних дел Арсена Авакова с министром транспорта Франции Жан-Батистом Джеббари, сообщает пресс-служба МВД.

«Мы хотели бы подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений. У нас есть такие соглашения с рядом стран ЕС, в частности, с Италией и Испанией. И в следующем месяце подпишем с Великобританией, поэтому считаю, что такое соглашение с Францией будет актуально», — отметил Аваков.

Стороны также обсудили возможность совместного производства патрульных катеров для пограничников.

«Мы получили предложение от французской компании Ocea относительно поставок патрульных катеров для Государственной пограничной службы, и при этом важно именно совместное производство таких катеров», — пояснил глава МВД.

Жан-Батист Джеббари заверил, что понимает важность локализации производства для Украины: «Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проекте».

На встрече также подчёркивалось успешное развитие проекта поставок вертолётов французской компании Airbus для авиационной системы МВД Украины.

Фото: mvs.gov.ua/Николай Анацкий