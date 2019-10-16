Нарушителю закона не удалось договориться с одесским полицейским

Житель Одесской области пытался договориться о «сотрудничестве» с должностным отдела одесской милиции, когда речь зашла о непрепятствовании в незаконной вырубке леса.

Оперативники внутренней безопасности, следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры задержали мужчину на передаче взятки, сообщает пресс-служба МВД.

«39-летний житель Подольска, который имеет связи с криминальным миром, решил «наладить контакт» с руководством отдела полиции города. Во время визита к одному из заместителей начальника отдела полиции он пообещал денежное вознаграждение за то, чтобы правоохранители «закрыли глаза» на преступный бизнес его «коллеги», который занимается незаконной вырубкой леса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что договариваться с уголовником капитан полиции не стал и сразу сообщил работников Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ о коррупционном предложении. Под процессуальным руководством Котовской межрайонной прокуратуры было начато уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Взяткодателя задержали сразу после передачи им должностному лицу полиции средств — одной тысячи долларов США.

Следователи Кодымского отделения полиции Одессы уже сообщили задержанному в порядке ст.208 УПК Украины о подозрении.

Взяточнику «светит» наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.



Фото и видео: Нацполиция