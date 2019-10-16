Волейболистки южненского «Химика» пробились в финал Лиги чемпионов

Чемпионки Украины, волейболистки южненского «Химика» вышли в финал квалификационного турнира Лиги чемпионов CEV (Конфедерация европейского волейбола).

Об этом сообщает XSport.

Отмечается, что в ответном полуфинальном матче отбора в основную сетку соревнований «Химик» на ФСК «Олимп» в Южном победил титулованный хорватский клуб «Младест» — 3:0 (25:23, 25:23, 25:21), выиграв затем «золотой» сет со счётом 15:8.

В первом поединке в Загребе «Химик» уступил «Младесту» — 0:3 (17:25, 17:25, 25:27).

Теперь волейболисткам «Химика» придётся преодолевать сопротивление чешской команды «Оломоуц».