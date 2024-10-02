Одесская спортсменка стала призёром финала Кубка Европы по скалолазанию

25-29 сентября во французском городе Труа проходил чемпионат Европы по скалолазанию среди молодёжи и финал Кубка Европы среди молодёжи.

В составе национальной сборной команды Украины в возрастной категории U16 в соревнованиях приняла участие воспитанница Одесской специализированной детско-юношеской спортивной школы по скалолазанию Евгения Колесник, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что одесская спортсменка заняла 5-е место в категории «скорость» на чемпионате Европы, а в финале Кубка Европы среди молодёжи завоевала серебряную награду.

Недавно Евгения Колесник получила муниципальную премию Одесского городского головы «Спортивная столица» по результатам выступлений в 2023 году как одна из лучших спортсменок города Одессы.

«Подготовила спортсменку тренер-преподаватель Любовь Зимова», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года одесский теннисист Глеб Секачёв стал бронзовым призёром юниорского Евро U18 в Австрии.

Фото: «Одесса»

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