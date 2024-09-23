Теннисист из Одессы Глеб Секачёв завоевал бронзовую медаль первенства Европы

Одесский теннисист Глеб Секачёв стал бронзовым призёром юниорского Евро U18 в Австрии.

Об этом сообщает BTU.

Отмечается, что в полуфинале европейского первенства одессит (№96 ITF Juniors) уступил лидеру посева и седьмой ракетке мира среди юниоров Луке Преде из Румынии – 5:7, 4:6.

По пути в полуфинал 17-летний Глеб одержал четыре победы и не проиграл ни одного сета.

Ранее украинские юниоры только однажды доходили до финала на чемпионате Европы U18.

Одесса News информировала, что одесская теннисистка Элина Свитолина перенесла операцию на ноге и выступать в этом сезоне больше не будет.

Фото: btu.org.ua.

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