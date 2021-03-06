«Черноморец» успешно дебютировал с новым главным тренером

«Черноморец» удачно начал весеннюю часть 16-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Об этом сообщает ФК «Черноморец».

5 марта в Одессе на стадионе «Черноморец» в присутствии 1720 зрителей команда «моряков» выиграла у краматорского «Авангарда» — 3:1.

«Со стороны победа «моряков» выглядит достаточно лёгкой. Но за кажущейся непринуждённостью, с которой «Черноморец» обыграл «Авангард», стоят колоссальная работа, проведённая тренерским штабом нашей команды в подготовительный период, и максимальная самоотдача футболистов в синей форме в сегодняшней игре», — говорится в сообщении.

«Моряки» начали уверенно и уже на пятой минуте открыли счёт. Брагару сыграл в стенку со Штогриным, прошёл нескольких соперников и метров с 11-ти метко пробил в нижний угол ворот — 1:0. Продолжения голов по времени пришлось ждать ровно один тайм, за который одесситы с полдюжины раз реально угрожали воротам гостей.

Отмечается, что второй тайм начался с того же, что и первый: «Черноморец» забил, причём дважды. Толочко сбил Авагимяна в 20 метрах от ворот «Авангарда». Выстрел со стандарта Козака был неберущимся: мяч влетел в ближнюю «девятку» — 2:0. В следующей своей атаке «моряки» отличились в третий раз. Валеев перехватил мяч в центре поля, отдал передачу Авагимяну, тот — Брагару, удар которого пришёлся в голкипера. Мяч взвился над вратарём, и Штогрин в борьбе с двумя защитниками головой отправил его в сетку — 3:0.

Соскучившиеся за «живым» футболом болельщики были почти на «седьмом небе» от счастья: «Что ни гол, то красавец!».

Гости активизировались в атаке, и на 74-й минуте Дорошенко, воспользовавшийся выверенной фланговой передачей, пробил головой с 10 метров, мяч попал в дальнюю стойку, от которой отлетел за линию ворот — 3:1.

Таким образом, «Черноморец» успешно и убедительно дебютировал с новым главным тренером команды «моряков» Алексеем Антоновым.

Положение лидеров: «Агробизнес» (Волочиск) — 31 очко (после 15-ти игр), «Черноморец» — 31 (15), «Верес» (Ривное) — 30 (14), «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) — 26 (15), «Металлист-1925» (Харьков) — 25 (15), «Николаев» — 25 (15).

Как сообщала Одесса News, накануне матча в одесской мэрии прошла встреча с новым американским владельцем стадиона «Черноморец», на которой были обсуждены организационные, инфраструктурные вопросы проведения футбольных матчей и развлекательно-культурных мероприятий на стадионе.

Фото: ФК «Черноморец»

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