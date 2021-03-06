Житель Килии хотел заработать на сбыте метадона, получил 9 лет тюрьмы

К 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорён житель Килии за сбыт метадона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Прокуроры Измаильской местной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении 45-летнего жителя Килии, который решил подзаработать, организовав наркобизнес», — говорится в сообщении.

Прокуратурой доказано, что осуждённый в течение 2017-2018 годов занимался сбытом на территории Килии наркотического средства — метадона. Реализация наркотика происходила методом так называемых «закладок», которые он размещал на территории одного из скверов города или из рук в руки.

Хранил запрещённые средства и вещества делец по месту жительства.

Приговором Килийского районного суда мужчину признали виновным и приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года в Одессе правоохранители разоблачили работников медцентра в незаконной выдаче рецептов на право приобретения наркотических средств и психотропов.

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