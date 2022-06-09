В Одесской области полицейские привлекают к ответственности за кражи 10 жителей

В Одесской области полицейские привлекают к ответственности за кражи десять граждан, среди которых один несовершеннолетний.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области по информации территориальных отделов полиции.

Отмечается, что за кражи, совершённые в условиях военного положения, им грозит от пяти до восьми лет заключения за решёткой.

«Восемь злоумышленников из разных районов Одесщины проникли в домовладения односельчан. Их добычей стали личные вещи потерпевших, бытовые и строительные принадлежности, металлические изделия, мобильные телефоны, радиоприёмник, велосипед и даже поддон душевой кабины», — говорится в собщении.

Один из правонарушителей – 15-летний подросток, недавно достигший возраста уголовной ответственности за данное преступление.

Ещё одна фигурантка — жительница Раздельнянского района, которая украла в магазине духи и косметику.

Сообщается, что неоднократно судимый за имущественные преступления и хранение наркотических средств житель Рени похитил у посетителя автозаправки шесть тысяч гривен, на которые приобрёл себе мобильный телефон.

Большую часть украденного имущества правоохранители разыскали, его вернут владельцам после завершения необходимых следственных действий.

Как информировала Одесса News, в июне 2022 года одесские полицейские уже сообщили о подозрении пяти мужчинам, чьи действия следователи квалифицировали как совершение кражи в условиях военного положения.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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