В Одессе задержана этническая группировка, промышлявшая грабежами

Одесские полицейские задержали членов этнической преступной группировки, которая промышляла грабежами в разных городах Украины.

Об этом 20 января сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

«Подозреваемые — четверо жителей Одессы в возрасте от 21-го до 27-лет, выходцы из стран постсоветского пространства. Их жертвами становились посетители развлекательных заведений и обычные прохожие на улицах. Сейчас на счету злоумышленников — десять ограблений в Одессе, Киеве и Николаеве, они проверяются на причастность к другим преступлениям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщники действовали по отработанной схеме. К посетителям развлекательных заведений обычно применялся метод «дружеских объятий». Дождавшись на улице пьяного клиента, мужчины подходили к нему и, представляясь хорошими знакомыми, крепко сжимали в объятиях. Пока опешивший от неожиданной встречи приходил в себя, у него незаметно снимали украшения, вытягивали кошельки и другие ценные вещи. Если же пострадавший начинал понимать, что происходит, имуществоотбирали с применением силы.

Со временем их грабежи становились всё наглее. Неожиданно остановив свой автомобиль у потенциальной жертвы, они нападали на неё, отбирали всё ценное и быстро убегали. А чтобы не быть пойманными, долго не засиживались на одном месте, «гастролируя» из города в город.

Членов преступной группы правоохранители задержали на горячем, когда те возле развлекательного заведения в центре Одессы открыто завладели имуществом мужчины. При задержании и во время обысков, проведённых у фигурантов, было изъято огнестрельное оружие, наркотики, золотые изделия, мобильные телефоны, деньги и другие вещественные доказательства их преступной деятельности.



Сейчас следственные действия продолжаются. Все четверо подозреваемых помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Видео: Отдел коммуникации полиции в Одесской области