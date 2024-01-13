Срывал украшения с одесситок, передвигаясь на велосипеде: суд дал почти 6 лет тюрьмы

За совершение кражи и трёх грабежей правонарушитель проведёт за решёткой по приговору одесского суда 5,6 лет.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что прошлым летом полицейские задержали мужчину за ограбление двух одесситок. На улицах Школьный Аэродром и Бреуса он подъехал к женщинам и сорвал с них золотые цепочки общей стоимостью более 50 тысяч гривен.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что злоумышленник аналогичным образом ограбил ещё одну горожанку на улице Архитекторской, сорвав с неё золотую цепочку стоимостью почти 32 тысячи гривен.

«Чужие украшения фигурант продал в ломбард, а почти на все вырученные средства приобрёл себе одежду, обувь и мобильный телефон. Кроме того, правоохранители установили, что велосипед, на котором грабитель передвигался, он угнал у одного из магазинов.

В качестве вещественных доказательств у правонарушителя полицейские изъяли похищенный двуколёсник стоимостью 6,5 тыс. гривен, который вернули владельцу, а также покупки, приобретённые за чужие средства и часть неизрасходованных денег.

Собрав достаточное количество доказательств противоправной деятельности фигуранта, следователи предъявили ему обвинение в воровстве и в грабежах, совершённых в условиях военного положенияю

Исследовав материалы уголовного производства и доказательства, предоставленные полицейскими, суд признал обвиняемого виновным в совершении всех уголовных правонарушений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших женщин, согласно которым осуждённый обязан возместить им причинённый материальный ущерб.

Одесса News информировала, в июне 2023 года полицейскому сектора логистики одного из отделов одесской полиции сообщено о подозрении в совершении грабежа на автозаправочной станции по ул. Ак. Вильямса в Одессе.

Фото иллюстративное

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