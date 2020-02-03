Главный фигурант дела «2 мая в Одессе» собирается стать депутатом в России

Оказавшийся на свободе после обмена пленными антимайдановец и главный фигурант дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе Евгений Мефёдов собирается стать депутатом от новой российской партии «За правду».

Как сообщает Думская, Учредительный съезд этой партии прошёл 1 февраля в Москве.

Вместе с Мефёдовым в партию «За правду» вошли актёр Иван Охлобыстин, американский актёр Стивен Сигал, получивший недавно российское гражданство, бывший советник главы так называемого объединения «ДНР» Александр Казаков и другие.

Фотографию будущего депутата опубликовала обвинённая в 2015 году в сепаратизме журналистка из Одессы Елена Глищинская.

«В прошлом — мой сосед по пятому корпусу одного исторического здания в Одессе, а теперь — солидный правозащитник, будущий депутат», — прокомментировала она.

Мефёдова обменяли в сентябре прошлого года на украинских политзаключённых, а Глищинскую обменяли ещё в 2016 году.

Кстати. Основателем партии «За правду» стал российский писатель, заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького и член незаконных вооружённых формирований «ДНР» Захар Прилепин.