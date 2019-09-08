Кого Россия получила взамен наших моряков и политзаключённых

В субботу, 7 августа, состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по схеме 35 на 35, в результате которого на свободу вышли 24 украинских пленных моряка и ещё 11 политзаключённых.

Среди переданных Украиной — только 10 россиян, сообщает ТСН.

1. Владимир Цёмах. Боевик «ДНР», проживал в оккупированном Снежном, откуда его похитили украинские спецслужбисты в конце июня. Операция была проведена в глубоком тылу и имела сверхсекретный характер, официально её детали до сих пор не разглашаются. Цёмах с 26 июня 2014 по 27 июня 2019 годов в оккупированном Снежном занимал должность «командира батальона противовоздушной обороны в/ч 08801», который впоследствии стал «1-й отдельной мотострелковой бригадой» Славянска «ДНР». Впоследствии «зенитчик» был «заместителем командира батальона в/ч 08819». Главной причиной его вывоза на подконтрольную территорию было то, что Цёмах может быть ценным свидетелем по делу о сбивании MH17. Журналисты нашли видео, на котором он якобы признаётся, что прятал «Бук» и вытаскивал некоего «пацана» после сбивания. 29 июня Шевченковский районный суд взял его под стражу, а через два месяца — продлил меру пресечения. Нидерландские правоохранители допросили Цёмаха до его отправки в Россию и только после этого 5 сентября Апелляционный суд выпустил его под личное обязательство. Собственно, из-за Цёмаха был сорван обмен, который должен был состояться 30 августа, поскольку в последний момент Россия потребовала его выдачи. Всего за полчаса после решения суда Путин сообщил, что обмен между Украиной и Россией будет «масштабным».

2. Кирилл Вышинский. Бывший руководитель отделения российского государственного информагентства «РИА Новости-Украина». В своё время работал на телеканалах ICTV и «Россия-1». Во время аннексии Крыма работал журналистом на полуострове и оправдывал действия России. За это получил награду «За возвращение Крыма». Также он имеет российский орден «За заслуги перед отечеством». Был задержан в мае 2018 года по обвинению в госизмене. СБУ разоблачила схему его финансирования со стороны России через Сербию за подготовку антиукраинских материалов. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В августе 2019 года был выпущен из-под стражи. Сам Вышинский утверждал, что не соглашался на обмен и планирует довести в суде свою невиновность. Однако пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган опубликовала в соцсетях фото письменного заявления Вышинского, где он даёт согласие на обмен. Через некоторое время Сарган удалила эту публикацию.

3. Евгений Мефёдов. Россиянин, участник одесского «Антимайдана». Был задержан в 2014 году по обвинению в причастности к событиям 2 мая в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли 42 человека, а ещё 6 — на улицах города. В 2017 году был оправдан, однако сразу же задержан по другим обвинениям — в сепаратизме, действиях, направленных на свержение власти, и подготовку к массовым беспорядкам. Всё это время находился в СИЗО, а 19 августа был выпущен под залог.

4. Максим Одинцов. Бывший украинский военный, прапорщик, фигурант дела о «крымских дезертирах». В 2014 году после аннексии Крыма перешёл на сторону российской армии, а в 2016 году его задержали пограничники на административной границе между полуостровом и Херсонской областью. В феврале 2018 года Подольский райсуд приговорил Одинцова к 14 годам заключения.

5. Александр Баранов был украинским военным, сержантом, однако перешеё на сторону армии РФ. Тоже фигурант дела о «крымских дезертирах». Баранов, в отличие от Одинцова, получил 13 лет лишения свободы.

6. Александр Ракушин. Офицер запаса Вооружённых сил Украины, обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Его задержали в июне 2019 года. Следствие считает, что ФСБ завербовала Ракушина ещё в 2017 году на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища. Он собирал информацию об украинском вооружении и пытался вербовать сотрудников СБУ. 5 сентября стало известно, что ещё в 20-х числах августа суд отпустил его под личное обязательство для проведения обмена.

7. Александр Саттаров. Бывший украинский милиционер, служил в «Беркуте». Его задержали в декабре 2017 года в Днипре по обвинению в сепаратизме. По данным следствия, Саттаров был участником «самообороны» Крыма во время аннексии и участвовал в блокировании военного аэродрома Бельбек в Севастополе. 22 августа суд выпустил его из-под стражи, адвокат Саттарова официально сообщил, что его готовят на обмен.

8. Игорь Кимаковский. Россиянин, агент ФСБ. О его задержании сообщила СБУ в июне 2015 года. По их данным, поймали Кимаковского в посёлке Берёзово Донецкой области. В СБУ отметили, что он наладил связи с боевиками «ДНР» и передал им информацию о дислокации и перемещения украинских войск. Сам Кимаковский утверждает, что является преподавателем, а на Донбасс приехал волонтёром, чтобы восстанавливать инфраструктуру. В мае 2018 года суд выпустил его из-под стражи, однако менее чем через месяц снова поместил за решётку. С тех пор он находился под стражей. Его адвокат сообщал, что Кимаковского готовили на обмен.

9. Алексей Седиков. Россиянин, лейтенант запаса ВС РФ, воевал на стороне боевиков «ЛНР». Его захватили в плен украинские военные на Донбассе в июле 2016 года. Через год суд признал Седикова виновным в террористической деятельности и приговорил к 11 годам лишения свободы. 22 августа он рассказал, что написал заявление на обмен.

10. Юлия Просолова. Украинка, завербованная российскими спецслужбами. Просолову задержали в конце октября 2017 года. По данным СБУ, её выманили из оккупированного Донецка для якобы оформления биометрического паспорта. Просолову обвинили в совершении теракта в Мариуполе, во время которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. Сама Просолова признала вину и в октябре 2018 года получила 12 лет заключения.

11. Виктор Агеев. Россиянин. Попал в плен украинских военных на Донбассе в июне 2017 года. В Минобороны РФ заявили, что он уже давно уволился, тогда как его мать утверждала, что сын в мае прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтор. В январе 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы.



12-15. Елена Бобова, Валерий Пикалов, Денис Хитров, Пётр Мельничук. Участники антиукраинских митингов в Одессе в мае 2014 года. Мельничук является гражданином Молдовы, остальные трое — украинцы. Бобову вместе с ещё тремя фигурантами — Валерием Пикаловым, Денисом Хитровым и Петром Мельничуком задержали в марте 2017 года. Их обвинили в государственной измене. По данным СБУ, они создали целую шпионскую сеть, вербовали сотрудников стратегических предприятий на юге Украины и собирали информацию о передвижении сил ВСУ. 21 августа ряд местных и сепаратистских СМИ сообщили, что всех четырех вывезли из Одесского СИЗО.

16. Станислав Ежов. Украинец, работал переводчиком у бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана. Ежова задержали 20 декабря 2017 года под стенами Кабмина. Его обвинили в шпионаже и сотрудничестве с российскими спецслужбами. Сам Гройсман уверял, что утечки важной информации не было. За несколько дней Ежову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а на суде он сообщил, что является русским. Через некоторое время он рассказывал, что его планировали обменять на политзаключённого Романа Сущенко. В конце августа 2019 года стало известно, что Ежов признал вину и заключил соглашение со следствием. Суд приговорил его к 3 годам 28 дням заключения — ровно столько, сколько он просидел в СИЗО по закону Савченко, и, соответственно, его сразу отпустили на свободу.

17. Александр Валехидис. Россиянин, осуждённый за шпионаж. Валехидиса задержали во Львове в июле 2014 года. Его обвинили в шпионаже и якобы задержали «на горячем» — во время передачи секретных документов российском куратору. В феврале 2016 года его приговорили к 10 годам лишения свободы.

18. Андрей Васьковский. Украинец, бывший сотрудник СБУ. В августе 2018 года тогдашний глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в рядах ведомства нашли «крота» и задержали его 18 августа. Имени он не называл, однако впоследствии адвокаты сообщили, что этим «кротом» является капитан СБУ Андрей Васьковский. Его якобы тоже задержали на «горячем» во время того, как он фотографировал документы с грифом «секретно».

19. Владимир Галичий. Украинец, экс-депутат Севастопольского горсовета, который в марте 2014 года проголосовал за вхождение в состав России. Галичия задержали на админгранице Крыма и Херсонской области в сентябре 2015 года. Его обвинили в госизмене, однако сам он вину не признаёт. С тех пор находился в СИЗО.



20. Сергей Гнатьев. Украинец, осуждённый за участие в незаконных вооружённых формированиях. 22 августа Апелляционный суд выпустил его из-под стражи после соответствующего ходатайства прокуратуры. Активисты, находившиеся на суде, рассказывали, что Гнатьева ранее приговорили к 8 годам заключения, а теперь отпустили для обмена.

21. Сергей Егоров. Россиянин, осуждённый за участие в незаконных вооружённых формированиях. Попал в плен в апреле 2017 года на Донбассе. По данным следствия, воевать на стороне боевиков он начал в феврале того же года — охранял территорию воинской части в «ДНР». Был приговорён к 10 годам лишения свободы.

22. Аркадий Жидких. Россиянин, воевал на стороне боевиков на Донбассе. Взяли в плен украинские военные в сентябре 2015 года. В рядах боевиков имел позывной «Якут».

23. Ольга Ковалис. Россиянка, шпионка. Задержали на блокпосту возле Мариуполя в апреле 2015 года. Её обвинили в сборе информации для боевиков «ДНР» и формировании сети шпионов. С тех пор находилась в СИЗО.

24. Павел Черных. Россиянин, шпион. Муж Ольги Ковалис был задержан вместе с ней на блокпосту и получил аналогичные обвинения. С тех пор находился в СИЗО.

25-26. Дмитрий Кореновский, Виктор Фёдоров. Украинцы, задержанные за шпионаж. Обоих задержали в июне 2018 года в Николаеве, впоследствии суд в Киеве отправил их за решётку. По данным следствия, они собирали информацию о передвижении сил ВСУ и передавали кураторам. Они пытались пойти на соглашение со следствием и признать вину, однако суд отклонил это. До задержания Кореновский работал местным скульптором.

27. Сергей Лазарев. Украинец, российский агент, полковник ВВС Украины. Имел позывной «Сократ» и шпионил в пользу России более трёх лет в области авиастроения. По данным следствия, был задержан в 2017 году, а в конце 2018 года стало известно, что был приговорён к 4 годам лишения свободы. Рассказывал, как ему не нравилась украинизация и он сам искал способы стать российским агентом.

28. Юрий Ломако. Украинец, шпион. Был задержан в декабре 2018 года в Очакове. Капитан 1-го ранга Военно-морских сил ВСУ. По данным следствия, был завербован в Крыму в 2015 году. Россиянам передавал информацию о воинских частях и личном составе украинской армии. В апреле 2019 года его приговорили к 5 годам лишения свободы.

29. Антонина Родионова. Украинка, экс-сотрудница Нацгвардии, шпионка. Была завербована в августе 2016 года. Работала делопроизводителем в службе радиационной, химической, биологической защиты Службы экологической безопасности Главного управления Национальной гвардии Украины. В Россию передавала ряд организационных данных Нацгвардии. Признала вину и 24 января 2018 года была приговорена к 4 годам лишения свободы.

30. Денис Сидоров. Россиянин, воевал на стороне боевиков. Был задержан в сентябре 2016 года на Донбассе. По данным Минобороны, добровольно сдался в плен и предоставил информацию о российских командирах на оккупированных территориях ОРДЛО. Отбывал наказание в Житомирской колонии, однако точного срока заключения известно не было.

31-35. Александр Тарасенко, Аслан Басханов, Николай Ерёмин, Андрей Костенко, Олег Хоменко. Украинцы. На момент публикации информация отсутствует.

Посольство Российской Федерации в Украине опубликовало фото переданных по спискам для обмена в Россию.