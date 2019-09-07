Узники Лефортово прибыли на родную землю

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными в формате 35 на 35.

35 удерживаемых в Российской Федерации пленных украинцев прилетели в аэропорт «Борисполь».

На сайте Президента Украины опубликован весь список вернувшихся на родину:

1. Роман Сущенко.

2. Олег Сенцов.

3. Александр Кольченко.

4. Владимир Балух.

5. Станислав Клых.

6. Николай Карпюк.

7. Алексей Сизонович.

8. Павел Гриб.

9. Эдем Бекиров.

10. Евгений Панов.

11. Артур Панов.

12. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск».

13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.

14. Андрей Артеменко, старший комендор.

15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.

16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.

17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

18. Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК «Бердянск».

19. Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь».

20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.

21. Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик.

22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части – начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

23. Владислав Костишин, выпускник ИВМС.

24. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК «Вышгород».

25. Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК «Никополь».

26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу».

27. Михаил Власюк, моторист-электрик.

28. Виктор Беспальченко, комендор.

29. Владимир Терещенко, комендор.

30. Евгений Семидоцкий, марсовый.

31. Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

32. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.

33. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист УК «Смела» 31-го дивизиона судов обеспечения.

34. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов УК «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения.

35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

В аэропорту освобождённых встретил Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что выполнен первый этап договорённостей с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, как Президент Украины, и президент России Владимир Путин сделали всё, что пообещали, и сделали всё, не меняя по ходу наши договоренности», — сказал Зеленский.

По его словам, договорённость об освобождении украинских политзаключённых была достигнута во время его телефонного разговора с Путиным 7 августа 2019 года.

«…Формула была сохранена. Это были наши договорённости. Сначала мы говорили, что возвращаются сначала моряки, но потом мы вышли на диалог, я очень рад, что это было наше предложение о другом формате, дополнение к нашим морякам наших политзаключённых.

По словам Зеленского, «некоторые люди не хотели», чтобы обмен состоялся. Он пообещал, что когда-то эти фамилии станут известны.

После эмоциональной, тёплой встречи в аэропорту всех освобождёных украинцев отвезли на реабилитацию в Феофанию.



Фото: Укринформ, пресс-служба Президента Украины