Кому одесский «Инфоксводоканал» готовится перекрыть воду

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей Одессы, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по замене аварийных участков водовода не будет воды у некоторых потребителей.

В частности, из-за ремонта водовода диаметром 300 мм по адресу ул. Семёна Палия, 70/1 будет прекращено водоснабжение 9 сентября с 09:00 до 23:30 жителям ул. Семёна Палия, 60-72.

В связи с ремонтов водовода диаметром 600 мм по адресу ул. Днепровская, 6 с 09:00 11 сентября до 07:00 12 сентября не будет воды у потребителей на таких улицах города:

— ул. Героев Обороны Одессы, 14-24,

— ул. Лузановская, 58-110, 5а, 57-71,

— ул. Красная, 3-15, 2-14,

— ул. Донецкая,

— пр-т. Добровольского, 2-52,

— Николаевская дорога, 162-172, 245-315,

— ж/м «Лузановка»,

— ул. Штилевая,

— ул. Дунаевского,

— ул. Наклонная,

— ул. Днепровская,

— ул. Ростовская,

— ул. Керченская,

— ул. Державина,

— ул. Леси Украинки,

— Гипермаркет «Метро»,

— 1-я Сортировочная,

— ДЦ «Молодая Гвардия»,

— Южная дорога, 2-62,

— садоводчество «Приморье».

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