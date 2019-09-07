В аэропорт «Борисполь» прибыли Аваков, Баканов и Воронченко

Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, командующий ВМС Вооружённых сил Украины Игорь Воронченко прибыли в международный аэропорт «Борисполь».

Об этом сообщает Укринформ.

Также на территории аэропорта «Борисполь» присутствуют представители пресс-службы Президента Украины Владимира Зеленского. Возможно, пишет издание, встреча освобождённых украинцев состоится в зале для официальных делегаций в аэропорту.

Как сообщала Одесса News, российский спецборт «Ту-204-300» под номером RSD092 приземлился в международном аэропорту «Борисполь» в Киеве. Возле военного аэродрома аэропорта «Борисполь» собралось несколько десятков журналистов в ожидании участников обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Сейчас с территории аэродрома выехали машина скорой помощи и один автобус с военными номерами.

В субботу, 7 сентября, планируется обмен между Киевом и Москвой удерживаемыми лицами. Однако официальной информации пока нет.