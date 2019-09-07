Российский спецборт с пленными приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве

Российский спецборт «Ту-204-300» под номером RSD092 приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на Flightradar.

По данным сайта Flightradar, самолёт приземлился в 10:29.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

Он вылетел из аэропорта «Внуково» в 9:20.

Сообщается, что этим самолётом пользуется российский специальный лётный отряд «Россия» — предприятие, которое перевозит российских чиновников.

Кстати. Прямое авиасообщение между Украиной и Россией запрещено с 2015 года.

Как сообщала Одесса News, в списке на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией 35 украинцев.

На військовий аеродром Борисполя заїхав автобус, який, ймовірно забиратиме звільнених з російського полону українців. На місці кілька десятків журналістів pic.twitter.com/D3tNwK2Kne — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2019