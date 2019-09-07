MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Российский спецборт с пленными приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве

Российский спецборт с пленными приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве

f_czAxNC5yYWRpa2FsLnJ1L2kzMjcvMTcwNi9iMy84NWJmYTIzNTNkNTguanBnP19faWQ9OTQyMzU-Cropped1.jpg

Российский спецборт «Ту-204-300» под номером RSD092 приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на Flightradar.

По данным сайта Flightradar, самолёт приземлился в 10:29.

Он вылетел из аэропорта «Внуково» в 9:20.

Сообщается, что этим самолётом пользуется российский специальный лётный отряд «Россия» — предприятие, которое перевозит российских чиновников.

Кстати. Прямое авиасообщение между Украиной и Россией запрещено с 2015 года.

Как сообщала Одесса News, в списке на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией 35 украинцев.

Просмотров: 83

Смотрите также...

scroll to top