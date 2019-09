Российский спецборт с пленными приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве

Российский спецборт «Ту-204-300» под номером RSD092 приземлился в аэропорту «Борисполь» в Киеве.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на Flightradar.

По данным сайта Flightradar, самолёт приземлился в 10:29.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019