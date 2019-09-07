Одесские копы ведут борьбу с незаконной торговлей водными биоресурсами

На территории рынка «Привоз» в Одессе правоохранители провели рейд по выявлению незаконных торговцев водными биоресурсами.

Как сообщает сайт Национальной полиции Одесской области 6 сентября, во время одного из таких рейдов полицейские изъяли сто пятьдесят килограммов мидий, около двадцати пяти килограммов раков и рыбы семейства осетровых, занесенных в Красную книгу Украины.

Вместе с полицейскими Управления превентивной деятельности на воде в рейде участвовали работники управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Одесской области.

«Так, относительно 46-летнего правонарушителя, который реализовывал раков и мидии без разрешительных документов, полицейские составили административный протокол по ч.1 ст.88 (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира) КоАП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что другую продавщицу, на прилавке которой была занесенная в Красную книгу Украины севрюга, привлекли к ответственности по части второй той же статьи.

Ещё по одному аналогичному случаю проводится проверка. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сообщается также, что подобные рейды на рынках Одесской области будут регулярными.

Фото и видео: Нацполиция