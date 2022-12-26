В новогоднюю ночь в Одессе комендантский час отменён не будет

В новогоднюю ночь комендантский час в Одессе, как и по всей Украине, не будут отменять, нарушителей будет задерживать полиция.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире национального телемарафона, сообщает Интерфакс-Украина.

«Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определённые требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица», – сказала она.

Рева подчеркнула, что те люди, которые выйдут на улицу в новогоднюю ночь, могут быть привлечены к ответственности за нарушение комендантского часа.

Также она добавила, что пиротехнические средства и их реализация, их использование практически на всей территории Украины прямо запрещены и полиция будет реагировать на такие случаи.

Как известно, комендантский час в Одессе действует каждый день с 23:00 до 5:00.

Во время комендантского часа населению запрещено находиться на улице, в других общественных местах и перемещаться в транспорте или пешком. Исключение – работа в критической инфраструктуре, о чём должен свидетельствовать спецпропуск установленного эталона. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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