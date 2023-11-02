Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Одесса-Рени

Автопроисшествие произошло 1 ноября около 12 часов между сёлами Островное и Кирнички Суворовской территориальной громады в Одесской области.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, в результате аварии погибли два человека.

Предварительно, полицейские установили, что водитель легкового автомобиля «DAEWOO», двигаясь в направлении города Измаил, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «NISSAN» под управлением жителя Одессы, продолжил движение по той же полосе и столкнулся с грузовиком «SCANIA» под управлением жителя Черкасской области.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть водителя «DAEWOO» и женщины, которая находилась с ним в салоне автомобиля. Других участников ДТП работники «скорой» осмотрели, от госпитализации они отказались.

На месте происшествия работали полицейские, устанавливающие полные обстоятельства происшествия и осуществлявшие регулирование движения транспорта, которое на указанном участке дороги было частично осложнено.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года в Киевском районе Одессы, на проспекте Небесной сотни, пьяный водитель насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Фото: Измаильский районный отдел полиции Одесской области

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