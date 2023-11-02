Одесские «уклонисты» бежали за границу на машине скорой помощи

Правоохранителями разоблачена группа лиц, которым сообщено о подозрении в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

По информации пресс-службы Одесской облпрокуратуры, житель Болградского района Одесской области вместе с двумя сообщниками, гражданами Молдовы и Узбекистана, в условиях военного положения обеспечивали потенциальным уклонистам возможность выезда в Республику Молдова.

«Они подыскивали военнообязанных мужчин, которые намеревались незаконно уехать из Украины, и за 4800 долларов США предлагали переправить их вне пунктов пропуска через украинско-молдовскую границу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что «местом сбора» уклонявшихся от воинского призыва определили г. Измаил. В целях беспрепятственного проезда контрольно-пропускных пунктов в комендантский час из Одессы в Измаил, дельцы использовали карету скорой медицинской помощи. В дальнейшем гражданин Молдовы лично обеспечивал пешее перемещение «клиентов» через госграницу за пределами официального пункта пропуска на территории Болградского района.

Во время перевозки двух военнообязанных в определённый пункт отправления подельников задержали правоохранители.

Проведены обыски по местам жительства задержанных, изъяты наличные, документы и вещи, подтверждающие их противоправную деятельность.

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. Правоохранителями устанавливаются другие причастные к незаконному заработку лица.

Одесса News информировала, что одесские полицейские разоблачили преступную схему и блокировали деятельность священнослужителя, стоматолога и безработного, организовавших незаконную переправку мужчин призывного возраста за границу.

Фото: Одесская облпрокуратура

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