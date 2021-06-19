Березовскому аграрному лицею с помощью прокуратуры вернули 560 га земли

При вмешательстве прокуроров учебному заведению в Березовском районе Одесской области возвращено 560 га сельскохозяйственных земель стоимостью 17 млн ​​гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Эти земли учебного заведения использовались предприятием для осуществления товарно-сельскохозяйственного производства», — говорится в сообщении.

Земельный участок руководством лицея прежде всего предоставлялся субъекту предпринимательской деятельности для обеспечения прохождения производственной практики студентами, выполнения рабочих учебных планов и программ на основе высокой культуры земледелия, применения достижений науки и передового опыта аграрного производства, получения высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур, совершенствование форм и методов организации труда и рационального использования земельных ресурсов с соблюдением современных мероприятий по охране окружающей среды.

Однако ученики такую ​​практику не проходили, перечисления соответствующих средств на осуществление учебных и производственных практик на счёт учебного заведения не осуществлялось, а только были сведены к получению предпринимателем в течение года прибыли.

При участии ювенальных прокуроров областной прокуратуры Хозяйственным судом Одесской области принято решение о закрытии производства по делу, в связи с добровольным возвратом земель по актам приёма-передачи.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года одесские правоохранители пресекли коррупционную схему незаконного использования земель Национальной академии аграрных наук.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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