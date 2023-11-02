Еврокомиссия передаст Украине €335 млн помощи

Украина получит €335 млн помощи Европейской комиссии, средства направят на восстановление и реформы.

Об этом 31 октября сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин на заседании 1 ноября утвердил соглашение о финансировании программы «Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ». Однако деньги выделят только после его подписания, сказал глава правительства.

Средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, в том числе энергетики, на помощь бизнесу, антикоррупционные меры, защиту окружающей среды и цифровизацию.

Для справки. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС выделил Украине €77 млрд, в том числе €38,3 млрд – как экономическую помощь, €21,16 млрд – как военную помощь, еще €17 млрд направили на помощь украинским беженцам в ЕС.

Одесса News информировала, что 23 октября 2023 года Украина получила девятый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €1,5 млрд.

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