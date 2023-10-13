Одесса получит помощь Европейского инвестбанка на обновление инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил €30,7 млн на модернизацию инфраструктуры и транспорта в пяти украинских городах, в том числе Одессе.

Об этом 12 октября сообщили на сайте представительства Европейского союза в Украине.

Выделенное финансирование будет направлено на решение неотложных потребностей по модернизации таких украинских городов, как Киев, Одесса, Львов, Луцк и Сумы, чтобы обеспечить постоянную мобильность и удовлетворение жизненно важных инфраструктурных потребностей.

€22 млн пойдут на приобретение новых экологически чистых троллейбусов и трамваев для Киева, Львова и Одессы, производимых украинскими компаниями.

Остальные €8,74 млн направят на поддержку ключевых муниципальных проектов.

Президент ЕИБ Вернер Хойер сказал: «ЕИБ непреклонно поддерживает Украину. Это новое финансирование подчёркивает наше обязательство поддержать не только в оказании немедленной помощи, но и в долгосрочном восстановлении страны. Независимо от того, речь идёт о новом трамвайном сообщении или улучшении местных услуг, всё, что мы делаем, направлено на содействие экономическому восстановлению и нормализации повседневной жизни поражённого войной украинского народа».

Одесса News информировала, что в 2021 году на выделенные ЕИБ средства в Одессе проведена комплексная модернизация 4-х школ (№41 на пл. Мичурина, №31 на ул. Гастелло, №39 на ул. Успенской, №49 на ул. Давида Ойстраха) и зданий больницы №8 на Фонтанской дороге.

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