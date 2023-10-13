В бою за Украину погиб житель Одессы Сергей Мрачковский, светлая ему память

За Украину 17 августа при выполнении боевого задания на Донецком направлении отдал жизнь 29-летний офицер из Одессы, разведчик, кавалер двух орденов Богдана Хмельницкого Сергей Мрачковский.

Сергей (позывной «Мрачный») был родом из Днепропетровской области, но в последние годы жил в Одессе, сообщает глава Перещепинской громады, что на Днепропетровщине, Ярослав Цвиркун.

«Парень учился в военной академии в Одессе. По специальности был слесарем по ремонту автомобилей, водитель автотранспортных средств, Сергей был капитаном 35-й отдельной бригады морской пехоты», — говорится в сообщении.

“Он мне всегда говорил: держись. Мы стоим здесь именно благодаря таким, как ты и твои девушки и парни, и ради таких, как вы”, – рассказала глава фонда “Корпорация монстров” Екатерина Ножевникова. Фонд много помогал морпехам на фронте, а те расписывали названием фонда технику в благодарность.

«Два метра роста, мощный, плечи такие, что за ними могли бы укрыться половина девочек из фонда. И почти детское лицо, с таким, знаете, румянцем розовым… 29 лет. Он заботился о своих ребятах. Он не боялся почти ничего и всегда выходил на самые трудные и рисковые задачи. Недавно он пошёл на повышение и занял очень ответственный и важный пост. Он был настоящий – срывался иногда по дурацким бытовым делам, но держался как скала, когда нужно было выходить “работать”, – вспоминает Екатерина Ножевникова.

Сергея Мрачковского похоронили в Одессе.

Одесса News сообщала, что 19 июля 2023 года погиб вблизи села Ивановское Бахмутского района Донецкой области Сергей Федоляк из Одессы.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ярослав Цвиркун/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy