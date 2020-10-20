В Одессе с 21 октября будет временно закрыта часть улицы Торговой

В связи с проведением работ по восстановлению тепловой сети с 21 октября предусмотрено закрытие движения автотранспорта по ул. Торговой, на участке от ул. Княжеской до ул. Пастера.
Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.
Отмечается, что с 21 октября запланировано внесение таких изменений временного характера в схемы движения городского общественного транспорта:
- автобусного маршрута № 168 (в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Старопортофранковской на ул. Ольгиевскую и далее по маршруту)
- автобусных маршрутов №№ 240, 250 (в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Старопортофранковской на ул. Новосельского ул. Ольгиевскую, ул. Софиевскую и дальше по маршрутам)
- автобусного маршрута № 127 (в направлении движения к ул. Пастера — по ул. Старопортофранковской к дому № 1 -конечная остановка, в обратном направлении — по маршруту)
- автобусного маршрута № 105 (в направлении движения к Пересыпским мостам — от ул. Нежинской на ул. Ольгиевскую, ул. Софиевскую и далее по маршруту)
- автобусного маршрута № 203 (в направлении движения к Цементному заводу — от ул. Садовой на ул. Преображенскую, ул. Елисаветинскую, ул. Конную, ул. Пастера и далее по маршруту)
- работа троллейбусного маршрута № 2 будет временно приостановлена.