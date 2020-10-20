В Одессе с 21 октября будет временно закрыта часть улицы Торговой

В связи с проведением работ по восстановлению тепловой сети с 21 октября предусмотрено закрытие движения автотранспорта по ул. Торговой, на участке от ул. Княжеской до ул. Пастера.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Отмечается, что с 21 октября запланировано внесение таких изменений временного характера в схемы движения городского общественного транспорта: