Зачем Геннадий Труханов встречался с коллективом КП «Одесгорэлектротранс»

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл встречу с активом КП «Одесгорэлектротранс» и профсоюзным комитетом предприятия.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Повод, по которому состоялась встреча, — обсуждение проблем развития транспортной сферы, что является одним из приоритетных направлений работы городских властей.

«За последние 10 лет у нас есть существенное увеличение пассажиропотока в городском электротранспорте. Это свидетельствует о росте качества предоставления услуг и о том, что мы делаем всё правильно. Спасибо за ваш труд», — сказал Одесский городской голова.

В ходе встречи стороны обсудили результаты работы предприятия и проблемные вопросы. Среди сложностей, с которыми сталкивается предприятие, – нехватка водителей, ведь часть работников КП «ОМЕТ» стала в ряды Вооружённых Сил Украины.

«Руководство чётко понимает ситуацию. Моим требованием остаётся сохранение профессиональных кадров и, кроме повышения комфорта перевозок, конкурентоспособная зарплата и улучшение условий труда. Муниципалитетом будет предоставлена вся необходимая поддержка предприятию», – заверил Геннадий Труханов.

Кроме того, мэр отметил важность дальнейшего расширения автобусного парка и закупки электробусов. Это нужно для того, чтобы на момент реконструкции трамвайного полотна, в частности, в Пересыпском районе, иметь альтернативу для перевозки людей.

Геннадий Труханов также осмотрел отремонтированный предприятием трамвайный вагон. Кроме обновления обшивки и внутренней отделки, специалисты повысили безопасность и экономичность эксплуатации трамвайного вагона Т-3.

«Обновлённый трамвай сейчас выехал на обкатку, а впоследствии – на маршрут №7. Сейчас наши мастера работают над третьим таким вагоном. Благодарен им за боевое настроение и золотые руки», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как отметил мэр, в сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком в Одессе реализован проект по закупке 13 новых многосекционных вагонов «Татра». Первый уже работает на трамвайном маршруте №17. В 2024 году ожидается поставка ещё 12 вагонов.

Фото и видео: «Одесса»

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