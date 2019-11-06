Труханов встретился с представителями Наблюдательного совета АМПУ: о чём говорили

5 ноября Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с руководством и представителями Наблюдательного совета госпредприятия «Администрация морских портов Украины».

Как сообщает официальный сайт города, в ходе встречи был представлен проект Корпоративной стратегии ГП «Администрация морских портов Украины» до 2025 года, разработанный Наблюдательным советом порта.

Глава Наблюдательного совета АМПУ Дмитрий Баринов отметил, что Одесса стала первым городом, с которым обсуждается проект стратегии.

«Основная задача Наблюдательного совета — согласование проекта стратегии и финансового плана предприятия со стейкхолдерами (заинтересованными лицами) перед тем, как их будет утверждать собственник (государство в лице Министерства инфраструктуры). Нам очень важна позиция города», — отметил Дмитрий Баринов.

Городской голова поблагодарил руководителя ГП «Администрация морских портов Украины» Райвиса Вецкаганса за организацию встречи, выразив уверенность, что состоявшийся диалог станет фундаментом, на котором будут строиться новые взаимоотношения города с портом.

«Одесский порт исторически был градообразующим предприятием, 75% бюджета города формировалось за счёт работы порта. На сегодняшний день порт, за исключением поступлений в бюджет ПДФЛ, фактически не принимает никакого участия в жизни города», — отметил мэр Одессы.

Геннадий Труханов подчеркнул, что неоднократные официальные визиты одесской делегации в города стран Европы позволили изучить опыт работы портовых городов (Клайпеды, Констанцы, Гданьска, Варны и других), где в модели управления заложено участие порта в развитии городов. Отмечалось, что на сегодняшний день системы управления портов Украины существенно отстают от ведущих портов Европы.

Проект предложенной стратегии предусматривает инициативы, которые уже применяются в европейской практике и позволят ГП «АМПУ» перейти на рыночные рельсы, стать более гибкой компанией, а в дальнейшем финансово участвовать в развитии городской инфраструктуры.

В первую очередь, речь идёт о трансформации АМПУ из госпредприятия в акционерное общество. За счёт корпоратизации и привлечения новых инструментов управления возможно увеличение доходной части компании. Глава ГП «Администрация морских портов Украины» отметил, что до конца месяца планируется подать соответствующий проект Закона в Верховную Раду. Следующий шаг – создание совместного предприятия, в котором учредителями могли бы быть две стороны: государство в лице акционерного общества «АМПУ» и муниципальное предприятие, которое учреждено Одесским городским советом.

В ходе встречи стороны также обсудили также вопросы взаимодействия города и порта при реализации проекта создания территории приоритетного развития города, привлечения инвестиций в реконструкцию Деволановского спуска, строительства дороги, соединяющей Объездную дорогу с автотранспортной эстакадой, ведущей в порт.

Фото: «Одесса»