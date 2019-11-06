2 случая кори, более 4 тысяч с гриппом, 156 отравлений — итог недели в Одессе

По данным ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Одессе на прошедшей неделе снизилась на 2,8%, по сравнению с предыдущей неделей.

За минувшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 4285 одесситов, из которых 80,2% составили дети в возрасте до 17-ти лет. Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне и не превышает эпидемический порог, — сообщают в лабораторном центре.

Также на прошедшей неделе в Одессе зарегистрированы два случая кори. С начала нынешнего года корью заболели 786 одесситов, из которых 43% — дети. Из всех заболевших около 90% не имели ни одной прививки против кори.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Одессе на прошедшей неделе снизился на 9,3%, по сравнению с предыдущей неделей, и составил 156 случаев, из них 62,2% — дети.

Отмечается, что с целью проведения мониторинга питьевой воды в Одессе отобраны 15 проб на санитарно-микробиологические показатели и 24 пробы на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам, успокоили специалисты.