Хотите развивать online бизнес — обратитесь в iProspect Ukraine

iProspect Ukraine — это международная команда digital специалистов с бесценным опытом и глобальной экспертизой.

35 сертифицированных digital экспертов в киевском офисе создают решения для самых сложных бизнес-задач. Более 50 клиентов развивают online бизнес с их помощью, получая настоящий измеримый результат.

Как сделать, чтобы ваш сайт был максимально посещаемым, привлекательным и эффективным?

iProspect Ukraine даёт ответ: ввести технический Link Building.

Услуги Link Building — наращивание ссылочной массы от iProspect Ukraine. Ссылки, ведущие на ваш сайт с других источников — один из ключевых факторов ранжирования в результатах выдачи поисковых систем. Построение качественного и максимально приближённого к естественному ссылочного профиля — залог стабильного роста позиций сайта в результатах поисковой выдачи и привлечения как органического (из поисковых систем), так и реферального (прямые переходы по ссылкам) трафика. Подробнее об услуге https://iprospect.com.ua/seo/link-building/

Поэтому компания предлагает услугу — PBN (Private Blog Network) — ещё один эффективный метод линкбилдинга, который состоит в создании сети тематических сайтов или блогов, ведущих клиента на основной продвигаемый сайт. Подобные страницы могут состоять из новых или восстановленных сайтов с хорошими показателями доменов и тематическим материалом. Такая внешняя перелинковка, с последующим выводом сайтов на высокие позиции, обеспечивает поисковый трафик и поднятие продвигаемого сайта в поисковой выдаче.

Crowd marketing — метод теневого маркетинга, способный в разы увеличить лояльность клиентов. Crowd marketing обеспечивает положительные комментарии в блогах, на форумах, карточках товаров, видео и т.д. Это, как правило, ответы или рекомендации от довольных клиентов, которые решают сразу несколько задач: опровержение негативных отзывов; целевой трафик на сайт; продвижение в поисковиках; увеличение лояльности к бренду.

Продвижение с помощью PR-статей. Уникальные тематические статьи на внешних ресурсах, со ссылками на продвигаемый проект — самый действенный метод построения качественной ссылочной массы и привлечения аудитории с других площадок. Такой контент лучше всего воспринимается как пользователями, так и поисковыми системами. Если статьи качественно проработаны, они сами по себе являются источниками трафика на ваш сайт. Для подготовки материалов нужно провести исследование темы, подобрать ключевые слова и сделать статью максимально удобной для восприятия. Кроме того, не стоит забывать о качестве самой площадки, на которой размещается статья.

Работа с отзывами. Наличие разнообразных отзывов — один из главных факторов, влияющих на доверие клиента к бренду или сайту. Качественно проведённая работа с отзывами обеспечивает позитивный имидж компании, повышает лояльность уже существующих пользователей и заинтересованность потенциальных клиентов. Этот вид продвижения подразумевает привлечение отзывов от аудитории на сайт, работа с отзывами от аудитории на внешних ресурсах, собирающих рекомендации о брендах и компаниях и работу с негативными отзывами, с использованием crowd-маркетинга и юридических инструментов.