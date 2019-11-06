Одессит завоевал золотую медаль на международных автогонках в Риме

Одесский спортсмен Дмитрий Иллюк завоевал золотую медаль на международных автогонках FIA-2019, которые в ноябре проходили в Риме (Италия), на автодроме Валлелунга.

Как сообщает официальный сайт города, в I международных автоспортивных играх FIA-2019 приняли участие автогонщики из 51-й страны мира.

Соревнования проходили в 6 дисциплинах: GT CUP, Touring Car Cup, Formula 4 Cup, Drifting Cup, Karting Slalom Cup, Digital Cup.

Сборная команда Украины выступила в двух дисциплинах — Drifting Cup и Karting Slalom Cup.

Отмечается, что по результатам соревнований Дмитрий за рулём автомобиля Nissan 200SX занял I место в дисциплине Drifting Cup и получил первую золотую медаль на этих престижных автоспортивных играх.