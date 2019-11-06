Главы двух районов Одесской области ушли в отставку: один — не может, другой — не хочет

Председатели Татарбунарской и Арцизской районных государственных администраций подали в отставку.

Так, глава Татарбунарской РГА Руслан Питак заявил на своей странице в Facebook, что в ближайшее время будет вынужден покинуть свой пост.

«К нам надвигается ветер перемен, и в ближайшее время я вынужден буду покинуть пост главы РГА Татарбунарского района», — сообщил Питак.

«Я желаю нашему району новых феерических побед, побольше дождей для рекордных урожаев, добросовестных инвесторов, которые будут пополнять наш бюджет, мира, благополучия и достатка в каждый дом, а самое главное нового руководителя, который будет заботиться о районе, как о собственной семье!», — резюмировал Питак.

Эту должность Руслан Питак занял недавно — 22 сентября 2018 года. До этого он больше года возглавлял Подольскую райгосадминистрацию. Руслан — сын Ивана Питака, бывшего главы Арцизской райадминистрации, до этого возглавлявшего местную налоговую.

Заявление об увольнении написал и глава Арцизской райгосадминистрации Сергей Парпуланский. Он пояснил, что причиной такого решения стало несогласие с политикой новой власти.

Парпуланский стал главой района 25 августа 2015 года. Ранее он работал специалистом департамента инвестиционного банкинга компании Pro-Capital Investment.