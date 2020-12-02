Кресло директора «Тузловских лиманов» продолжает быть вакантным

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в рамках конкурсного отбора руководителей учреждений природно-заповедного фонда раскрыло имена претендентов на занятие должности директора нацпарка «Тузловские лиманы» в Татарбунарском районе.

Об этом сообщает информагентство «БессарабияINFORM» со ссылкой на материалы профильного министерства.

По итогам раскрытия пакетов документов претендентов и их рассмотрению комиссия решила не допускать ни одного из трёх претендентов на участие в конкурсе по разным причинам.

Так, заявка В.Зубака отклонена ввиду отсутствия у него стажа работы на управленческих должностях соответствующего уровня не менее 5 лет.

Заявки двух других претендентов — В. Коваля и О. Корнейчука не прошли отбор в связи с «несоответствием образования установленным требованиям».

Эколог Иван Русев, работавший в своё время в кресле директора Нацпарка, по-своему охарактеризовал провалившиеся кандидатуры.

«Все три кандидата — бывшие работники, так называемой, недореформированной коррумпированной рыбинспекции и мотив их рвения в директора, мне вполне понятен. Один из них, Зубак, работал у нас в нацпарке инспектором до моего прихода в нацпарк руководителем. И по наведенным мной справкам, работал он, как и «полагается», не на государственные интересы, а как диктовал тогдашний директор нацпарка – на дерибан природных ресурсов. Уволился и сразу же устроился в коррупционную конторку — рыбинспекцию. Причем, живя в Татарбунарах и зная, где находится офис нацпарка, за 5 лет ни разу не зашел и не поинтересовался жизнью нацпарка, куда он сильно хочет стать директором. И тут вдруг — сразу на конкурс, в директора, — написал Русев на своей странице в Facebook.

По мнению известного эколога, кандидат Коваль «решил возглавить НПП «Тузловские лиманы», чтобы усилить мафию рыбинспекции в объектах природно-заповедного фонда».

У Олега Корнейчука также «есть богатый опыт уничтожения ресурсов нашего нацпарка и опыт коррупционных схем. Беспрецедентная схема уничтожения природных ресурсов и дискредитации была придумана в Национальном природном парке «Тузловские лиманы», когда начальником отдела госохраны работал именно Олег Корнейчук. Тогда, по ходатайству Корнейчука, руководство бывшей администрации нацпарка, «выбивает» лицензию на промышленный лов рыбы (?) для НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА (что является нонсенсом), противозаконно использует новый ГОСУДАРСТВЕННЫЙ катер НПП ТЛ для УНИЧТОЖЕНИЯ рыбных ресурсов в дельте Днестра (лицензию получают именно на эти акватории!) и на браконьерстве ДОБИВАЮТ японский двигатель Ямаха -70, принадлежащий НПП «Тузловские лиманы». Стоимость мотора более 10 тыс. долларов и вместе со своим двоюродным братом Дмитрием Ильченко, который так-же работал инспектором в НПП «Тузловские лиманы», занимались дерибаном природных ресурсов. При этом, все исполнители беспрецедентного варварства от НПП «Тузловские лиманы», оставались безнаказанными и исправно получали зарплату от бедного государства», — пишет Русев.

Комментируя результаты конкурса, Иван Русев считает, что, «вероятно, нашлись сейчас силы противодействия в министерстве, которые не рискнули внедрять «варягов» в НПП «Тузловские лиманы» для дерибана. Спасибо таким сознательным чиновникам. Так что, до очередного шоу-конкурса на директора НПП «Тузловские лиманы», руководителем пока остаётся Ирина Выхристюк.»

Профильное министерство намерено объявить повторный конкурсный отбор участников. Дата пока не определена.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура отстаивает право государства на часть лесного массива урочища «Лебедевка» Национального природного парка «Тузловские лиманы», находящуюся сейчас в частных руках.