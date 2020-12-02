Одесский аэропорт окончательно перешёл в частные руки

1 декабря Госавиаслужба передала сертификат эксплуатанта Международного аэропорта «Одесса» частному ООО «Международный аэропорт Одесса», которое контролируют предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что ранее такой сертификат в течение многих лет выдавался коммунальному предприятию «Международный аэропорт Одесса». В конце июля этого года действие старого сертификата закончилось. Его продлили на четыре месяца, до 1 декабря, при этом заявку на получение документа подало уже не КП, а ООО.

По закону, сертификат эксплуатанта должны иметь все аэропорты страны. Выдаёт их полномочный орган — Государственная авиационная служба Украины. Это объёмный, более 500-страничный, документ, который содержит полную информацию про все технические службы аэропорта, сведения о подготовке авиационных специалистов, наличии у них свидетельств об окончании специальных курсов, допусков и так далее.

Основным документом, регламентирующим процедуру выдачи сертификата, являются «Технические требования и административные процедуры для сертификации аэродромов», один из параграфов которых гласит: «заявитель (ООО «Международный аэропорт Одесса») должен предоставить уполномоченному органу (Госавиаслужбе Украины) документы на землю, на которой расположен аэродром:

«Заявитель должен продемонстрировать уполномоченному органу, что в соответствии с действующим национальным законодательством он имеет соответствующие полномочия для выполнения всех мероприятий, предусмотренных авиационными правилами. Заявитель также должен предоставить уполномоченному органу всю необходимую информацию, в соответствии с действующим национальным законодательством, чтобы продемонстрировать уполномоченному органу свои отношения с владельцем аэродрома, и/или собственником земли, которая будет использоваться для размещения аэродрома. Такая документация должна включать в себя, в частности, контракты, договоры об аренде, разрешения между привлеченными лицами».

Между тем, сообщает издание, земля, на которой находится аэропорт, по-прежнему остаётся в коммунальной собственности и пользуются ею коммунальное предприятие КП «Международный аэропорт Одесса») и государственная «Дирекция по строительству Международного аэропорта Одесса», осуществляющее реконструкцию аэродрома.

«Никаких решений о передаче участка (участков) в ООО горсовет не принимал. Без такого решения Госавиаслужба просто не имела права оформить сертификат, однако это было сделано, что может стать основанием для открытия уголовного производства», — говорится в сообщении.

Интересно также, что 1 июля этого года между ООО и КП было подписано некое соглашение 08/19, в котором коммунальное предприятие заявило о намерении передать обществу с ограниченной ответственностью функцию эксплуатанта аэродрома «Одесса», а также обязалось способствовать выдаче ему соответствующего сертификата. «Правомочность такого документа не выдерживает никакой критики», — говорится в сообщении.

Кстати, в Украине есть только один частный эксплуатант аэропорта — принадлежащее Коломойскому ООО «Международный аэропорт Днепропетровск».

ООО «Международный аэропорт Одесса» было создано в 2011 году с согласия одесского горсовета. Его учредителями стали коммунальное предприятие и ООО «Одесса аэропорт Девелопмент» (конечными владельцами которого являются бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский). В уставный капитал новой компании было передано имущество КП.

При этом доля громады составила лишь 25%, и частные совладельцы получили полный контроль над ООО.

Эта сделка, которая представляет собой скрытую приватизацию стратегического предприятия, стала предметом уголовного производства, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро. Имущество аэропорта даже одно время находилось под арестом, однако потом правоохранители резко потеряли интерес к делу, и до суда оно так и не дошло.

«В результате передачи сертификата частнику громада Одессы может окончательно потерять контроль над воздушными воротами нашего города», — резюмирует Думская.

Как сообщала Одесса News, в одесском аэропорту завершили строительство новой взлётно-посадочной полосы.