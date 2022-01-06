Посягнул на госземлю — верни: решение одесского суда по иску прокуроров

По иску прокуратуры территориальной общине Одессы возвращён земельный участок по ул.Ак.Вильямса стоимостью 11 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что по иску прокуроров Киевской окружной прокуратуры г.Одессы через суд возобновлено право собственности территориальной громады города на земельный участок площадью 0,152 га стоимостью 11 млн грн по ул.Академика Вильямса в Киевском районе города.

Позицию прокуроров поддержал Юго-западный апелляционный хозяйственный суд и оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области, отменив госрегистрацию права собственности предприятия на этот участок, а также истребован участок в пользу территориальной громады в лице Одесского городского совета.

Установлено, что государственный регистратор незаконно зарегистрировал право собственности за предприятием на принадлежащую территориальной общине Одессы землю на основании незаконного соглашения.

Сейчас решение суда фактически исполнено путём регистрации права собственности на спорный участок за территориальной общиной Одессы в лице Одесского городского совета.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года суд апелляционной инстанции поддержал позицию Одесской областной прокуратуры и принял решение, которым признал недействительным договор аренды и обязал вернуть государству Барабойское водохранилище (Беляевская городская громада Одесской области) площадью 352 га стоимостью почти 8,5 млн. гривен.

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