Дело о пожаре в сгоревшей одесской «Виктории» слушается уже более 2-х лет

В Киевском районном суде Одессы прошло очередное слушание по делу экс-директора сгоревшего лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна.

Как сообщает «Думская», в начале заседания защита Саркисяна ходатайствовала об изменении меры пресечения, однако судья Виктор Чаплицкий не стал его рассматривать, поскольку стороны обвинения, адвокаты потерпевшей стороны не успели с ним ознакомиться.



Также судья предложил допросить Петроса Саркисяна, однако тот отказался, сославшись на плохое самочувствие. В свою очередь, адвокаты потерпевших предложили суду допросить явившегося на заседание свидетеля, волонтёра военного госпиталя Андрея Танцюру.



В ходе допроса Танцюра рассказал, что когда он прибыл на место пожара, весь деревянный корпус был объят огнём, а пожарные только разматывали рукава. Также он слышал как кто-то сказал, что из корпуса вывели всех детей, а позже начали искать девочек.

После показаний Танцюры назначили следующую дату слушаний 9 декабря, на которой, по всей видимости, будет рассмотрено ходатайство защиты Саркисяна об изменении меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую.

Как сообщала Одесса News, пожар в оздоровительном лагере «Виктория» произошёл поздно вечером 15 сентября 2017 года. Погибли в огне три воспитанницы хореографического коллектива «Адель». Фигурантами производств являются экс-директор комплекса Петрос Саркисян, экс-заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, бывший руководитель и инспектор Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и руководитель фирмы, осуществившей реконструкцию «Виктории».

Фото и видео: Думская/Андрей Колисниченко